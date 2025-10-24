Sincovat: Vale deve abrir 3.000 vagas temporárias para o Natal

Estimativa do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região) aponta que o varejo da RMVale deve abrir quase 3.000 vagas temporárias com carteira assinada para o Natal – 2.950 vagas, segundo a pesquisa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“O fim de ano chega com boas perspectivas para quem busca uma oportunidade de emprego. A temporada de contratações no comércio já começou e promete movimentar o mercado de trabalho”, disse o sindicato.
O volume de admissões reflete um cenário otimista para o setor, que vem registrando desempenho histórico na geração de empregos formais ao longo de 2025. O principal desafio, neste momento, está na disponibilidade de mão de obra para atender ao crescimento da demanda típico das festas de fim de ano.
“Estamos passando por um chamado ‘apagão’ de mão de obra, ou seja, houve uma diminuição no número de pessoas interessadas em trabalhar no varejo, devido às intensas demandas do setor. Tendo esse fenômeno em vista, os comerciantes já vêm retendo os empregados desde a metade do ano”, disse o presidente do Sincovat e vice-presidente da FecomercioSP, Dan Guinsburg.
As lojas de roupas, calçados e tecidos, assim como os supermercados, devem liderar as oportunidades. As vagas se concentram, principalmente, em funções como vendedores, caixas, repositores, empacotadores e seguranças.
Mais do que atender ao aumento do movimento no período, as contratações temporárias também podem funcionar como porta de entrada para posições permanentes. Tradicionalmente, cerca de 20% dos temporários são efetivados após as festas. No entanto, neste ano, a expectativa é ainda mais positiva: aproximadamente 35% dos contratados devem permanecer nas empresas.
“Essa régua deve subir justamente por conta da dificuldade que mencionei dos varejistas encontrarem mão de obra interessada no setor. Os meses iniciais do ano são difíceis para o comércio - período que chamamos de ‘entressafra’. Mas, acredito que os comerciantes vão reter sim os seus trabalhadores para que ele possa atender às demandas dos clientes”, afirmou Guinsburg.
Os interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos: a maior parte dos estabelecimentos realiza recrutamento direto, com divulgação das oportunidades nas vitrines das lojas, bem como nas redes sociais