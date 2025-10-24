Sincovat: Vale deve abrir 3.000 vagas temporárias para o Natal

Estimativa do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região) aponta que o varejo da RMVale deve abrir quase 3.000 vagas temporárias com carteira assinada para o Natal – 2.950 vagas, segundo a pesquisa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O fim de ano chega com boas perspectivas para quem busca uma oportunidade de emprego. A temporada de contratações no comércio já começou e promete movimentar o mercado de trabalho”, disse o sindicato.