Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A morte de um familiar é um dos momentos mais tristes na vida de qualquer pessoa, ainda mais quando o falecimento é precoce ou de maneira trágica.

Para ajudar a superar o luto, o piloto de helicóptero e inventor Cleber Valadão (foto abaixo), 41 anos, de São José dos Campos, está criando o aplicativo ‘Boreal Forever’ que promete ser pioneiro nessa área. “Nesse segmento não existe igual. Pesquisei muito e registrei o nome”, disse.

Segundo ele, o app poderá colaborar tanto nas tarefas burocráticas que envolvem um falecimento, como na escolha de cemitério, translado do corpo e flores, como em um inovador contato virtual com o parente morto.

É isso mesmo: o aplicativo, que ainda estão em desenvolvimento, promete “replicar” o falecido por meio de Inteligência Artificial, fazendo-o “conversar e interagir” com o familiar, por meio do celular.