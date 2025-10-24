VÍDEO: Entregadores depredam casa em São José; polícia investiga

Um grupo de entregadores de moto é investigado pela Polícia Civil após depredarem uma casa no Residencial Dom Bosco, na região leste de São José dos Campos. Investigadores analisam imagens do caso que viralizaram nas redes sociais.
Segundo a Polícia Civil, o desentendimento entre cliente e um entregador resultou em "uma ação coletiva de invasão domiciliar, depredação do imóvel e quebra de portão, com cerca de vinte motoqueiros".
A confusão aconteceu em julho deste ano, depois de uma entrega de um pedido por aplicativo, que acabou em problema. Alguns entregadores quebraram o portão do imóvel.
A Polícia Civil fez buscas contra dois entregadores investigados por envolvimento no ato, na quarta-feira (22). Eles foram levados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma motocicleta, um capacete e outros objetos.
Perícias técnicas vão ser realizadas para identificar outros envolvidos na confusão. A investigação vai tentar individualizar a conduta de cada integrante do grupo. O caso segue em investigação.