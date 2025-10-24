VÍDEO: Entregadores depredam casa em São José; polícia investiga

Um grupo de entregadores de moto é investigado pela Polícia Civil após depredarem uma casa no Residencial Dom Bosco, na região leste de São José dos Campos. Investigadores analisam imagens do caso que viralizaram nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, o desentendimento entre cliente e um entregador resultou em "uma ação coletiva de invasão domiciliar, depredação do imóvel e quebra de portão, com cerca de vinte motoqueiros".