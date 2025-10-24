Trabalhadores dos ônibus aprovam estado de greve em São José

Trabalhadores da empresa Saens Peña aprovaram estado de greve e parte do transporte público pode parar em São José dos Campos. A decisão foi tomada após série de denúncias trabalhistas durante assembleia realizada na manhã desta sexta-feira (24), na sede do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. A medida pode impactar o transporte público da cidade nos próximos dias.
Uma nova assembleia está marcada para as 17h30 desta sexta-feira, quando os trabalhadores devem confirmar a deliberação da assembleia realizada pela manhã.
Na quinta-feira (23), motoristas e cobradores já haviam feito uma mobilização na garagem da empresa, o que causou atrasos na saída dos ônibus.
Entre as principais reivindicações e denúncias do sindicato estão a extinção da função de cobrador (supostamente sendo feita “na calada da noite”), falta de uniforme, não pagamento de valores retroativos definidos em convenção coletiva, ausência de pagamento do adicional noturno, vale-alimentação não pago a funcionários afastados, desconto do imposto de renda sem discriminação no holerite, erros nos holerites, afetando diretamente os salários, falta de homologação nas rescisões, o que compromete o acesso ao convênio médico, problemas na marcação de ponto eletrônico e adicional de 100% em feriados não pago, como determina a legislação trabalhista.
Segundo o sindicato, o clima entre os trabalhadores é de insatisfação generalizada, e a expectativa é de que a empresa se posicione diante das irregularidades apontadas. A reportagem aguarda posicionamento da empresa Saens Peña.
Estado de greve é quando os trabalhadores ainda não pararam as atividades, mas decidem em assembleia que podem entrar em greve a qualquer momento, caso suas reivindicações não sejam atendidas. É um aviso formal, tanto para a empresa quanto para a Justiça, de que uma paralisação pode acontecer.