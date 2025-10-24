Trabalhadores dos ônibus aprovam estado de greve em São José

Trabalhadores da empresa Saens Peña aprovaram estado de greve e parte do transporte público pode parar em São José dos Campos. A decisão foi tomada após série de denúncias trabalhistas durante assembleia realizada na manhã desta sexta-feira (24), na sede do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. A medida pode impactar o transporte público da cidade nos próximos dias.

Uma nova assembleia está marcada para as 17h30 desta sexta-feira, quando os trabalhadores devem confirmar a deliberação da assembleia realizada pela manhã.