Força Tática apreende 2 Kg de pó branco e R$ 16 mil em SJC

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na área central de São José dos Campos apreenderam drogas, dinheiro e celulares na Travessa Santo Antônio. A ação aconteceu na noite de quarta-feira (22), por volta das 18h, após a equipe visualizar dois veículos parados em lados opostos da via em atitude suspeita.

Durante a observação, um dos homens foi abordado após pegar uma sacola amarela e entrar no carro. Ele confessou que a sacola continha dois pacotes de drogas e a equipe indentificou aproximadamente 2 kg de pó branco.

