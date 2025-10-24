24 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Força Tática apreende 2 Kg de pó branco e R$ 16 mil em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Apreensões da PM em abordagem a veículos em São José dos Campos
Apreensões da PM em abordagem a veículos em São José dos Campos

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na área central de São José dos Campos apreenderam drogas, dinheiro e celulares na Travessa Santo Antônio.  A ação aconteceu na noite de quarta-feira (22), por volta das 18h, após a equipe visualizar dois veículos parados em lados opostos da via em atitude suspeita.

Durante a observação, um dos homens foi abordado após pegar uma sacola amarela e entrar no carro. Ele confessou que a sacola continha dois pacotes de drogas e a equipe indentificou aproximadamente 2 kg de pó branco.

Os policiais então acompanharam o segundo veículo, que saiu do local, e, após abordagem, localizaram R$ 16.825 em dinheiro e dois celulares.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde todo o material ficou apreendido.

