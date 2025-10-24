GCM de Taubaté prende dois foragidos em ação social

Ações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em apoio ao serviço de abordagens sociais no município resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça na mesma semana.

Na segunda-feira (20), a equipe identificou um homem com mandado de prisão em aberto na avenida Brigadeiro Faria Lima. Ele foi conduzido à delegacia.

