24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURADOS

GCM de Taubaté prende dois foragidos em ação social

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
GCM prende dois procurados em Taubaté
GCM prende dois procurados em Taubaté

Ações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em apoio ao serviço de abordagens sociais no município resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça na mesma semana.

Na segunda-feira (20), a equipe identificou um homem com mandado de prisão em aberto na avenida Brigadeiro Faria Lima. Ele foi conduzido à delegacia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na terça-feira (21), na avenida Charles Schnneider, os guardas visualizaram um homem em atitude suspeita no interior de uma estrutura improvisada às margens de um córrego. Ele foi abordado e em consulta ao sistema do CGI (Central de Gestão Integrada), foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Entre janeiro e setembro de 2025 a GCM de Taubaté realizou 5.554 abordagens que resultaram em 100 detenções e na captura de 44 procurados pela Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários