GCM de Taubaté prende dois foragidos em ação social

Ações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em apoio ao serviço de abordagens sociais no município resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça na mesma semana.
Na segunda-feira (20), a equipe identificou um homem com mandado de prisão em aberto na avenida Brigadeiro Faria Lima. Ele foi conduzido à delegacia.
Na terça-feira (21), na avenida Charles Schnneider, os guardas visualizaram um homem em atitude suspeita no interior de uma estrutura improvisada às margens de um córrego. Ele foi abordado e em consulta ao sistema do CGI (Central de Gestão Integrada), foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Entre janeiro e setembro de 2025 a GCM de Taubaté realizou 5.554 abordagens que resultaram em 100 detenções e na captura de 44 procurados pela Justiça.