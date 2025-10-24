'Tropa de elite' do PCC monitora e planeja matar agentes públicos

É a "Sintonia Restrita", responsável pelo plano para assassinar o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e também Roberto Medina, responsável por unidades prisionais da região oeste do estado.

O PCC (Primeiro Comando da Capital) mantém um "esquadrão de elite" que tem como objetivo espionar, monitorar e matar autoridades e agentes públicos.

Gakiya foi um dos responsáveis por transferir a alta cúpula da maior organização criminosa do Brasil para presídios de segurança máxima, em fevereiro de 2019. Entre os presos estava Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC, condenado a mais de 300 anos de prisão, e hoje em um presídio federal em Brasília.

O planejamento foi descoberto e, nesta sexta-feira (24), uma operação foi deflagrada para cumprir 25 mandados de busca domiciliar em endereços relacionados aos envolvidos no crime.

Os dois alvos vinham sendo monitorados pelo PCC, inclusive com uso de drones. Segundo o MP, os criminosos já tinham identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades.