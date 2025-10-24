Esposa e mãe de 2 filhos: pastora Bia deixa legado de amor em SJC

A pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia, deixa um legado de vida dedicada à família, à igreja e ao trabalho social e pastoral. Ela morreu na noite dessa quinta-feira (23), após lutar bravamente contra um câncer, e deixa marido e dois filhos.

Beatriz lutava contra um câncer há mais de um ano em São José dos Campos e estava em cuidados paliativos, quando a doença recrudesceu no final de julho deste ano.