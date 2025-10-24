Esposa e mãe de 2 filhos: pastora Bia deixa legado de amor em SJC

A pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia, deixa um legado de vida dedicada à família, à igreja e ao trabalho social e pastoral. Ela morreu na noite dessa quinta-feira (23), após lutar bravamente contra um câncer, e deixa marido e dois filhos.
Beatriz lutava contra um câncer há mais de um ano em São José dos Campos e estava em cuidados paliativos, quando a doença recrudesceu no final de julho deste ano.
A doença estava estável e controlada quando piorou, com a progressão do câncer com novas lesões. Na ocasião, a linha de tratamento de Beatriz foi alterada com a entrada de radioterapia e nova quimioterapia.
Na época, a Igreja Casa da Benção de São José dos Campos lançou uma corrente global de orações pela pastora, para rezar por sua recuperação.
“Entre nessa corrente como parte do corpo de Cristo, declarando cura e esperança sobre a vida da nossa pastora Bia! Agradecemos às igrejas na Europa, África e América que já estão aliançadas conosco nesse propósito de oração”, disse a Igreja na época, em postagem nas redes sociais.
Após o avanço do câncer, Beatriz morreu na noite dessa quinta-feira (23). O velório será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 16h, na avenida Antônio Galvão Júnior, 945, no bairro Galo Branco, região leste de São José. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Horto São Dimas, na mesma cidade, às 16h.
“Sua partida deixa uma imensa saudade em nossos corações, mas suas memórias e seu legado marcante, como amor, alegria, dedicação viverão para sempre”, diz mensagem da Igreja Casa da Benção de São José dos Campos.
Durante anos, a pastora Beatriz dedicou sua vida ao bairro Galo Branco, servindo com amor, alegria e compromisso com a Palavra de Deus. Seu ministério deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas, sendo exemplo de fé, generosidade e serviço ao próximo.
Despedida.
Nas redes sociais, a pastora divulgava momentos com o marido e os filhos, além de pregações e atividades na igreja.
Marido de Beatriz, o empresário Hilbert Lucas Vieira publicou um texto emocionado nas redes sociais sobre a esposa.
“Hoje o silêncio pesa, e a saudade já é imensa. Você lutou com tanta força, com tanta dignidade e amor, que se tornou um exemplo eterno para mim e para nossos filhos e para todos que te conheciam. Mesmo na dor, você nunca deixou de sorrir, de cuidar, de ser luz”, disse ele.
“Agradeço por cada instante que vivemos, por cada gesto de carinho, por cada lembrança que agora guardarei como um tesouro. Você nos ensinou o verdadeiro significado do amor — aquele que vai além do tempo, da presença, da própria vida. Prometo cuidar bem dos nossos filhos, assim como você sempre cuidou de todos nós. Eles sempre saberão quem foi a mãe incrível que tiveram: forte, amorosa e inesquecível”, afirmou Hilbert.
Ele terminou o texto dizendo: “Você partiu, mas nunca deixará de viver dentro de nós. Te amarei para sempre. Com todo o meu amor”.