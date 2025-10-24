Pastora Bia lutava contra câncer; fiéis oravam por milagre em SJC

A pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia, lutava contra um câncer há mais de um ano em São José dos Campos e estava em cuidados paliativos, quando a doença recrudesceu no final de julho deste ano. Ela morreu na noite dessa quinta-feira (23) e deixa marido e dois filhos.
Na época, a Igreja Casa da Benção de São José dos Campos lançou uma corrente global de orações pela pastora, para rezar por sua recuperação.
“Entre nessa corrente como parte do corpo de Cristo, declarando cura e esperança sobre a vida da nossa pastora Bia! Agradecemos às igrejas na Europa, África e América que já estão aliançadas conosco nesse propósito de oração”, disse a Igreja na época, em postagem nas redes sociais.
Beatriz estava com a doença estável e controlada quando o câncer piorou, com a progressão da doença com novas lesões. Na ocasião, a linha de tratamento foi alterada com a entrada de radioterapia e nova quimioterapia.
Com o avanço do câncer, Beatriz morreu na noite dessa quinta-feira (23). O velório será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 16h, na avenida Antônio Galvão Júnior, 945, no bairro Galo Branco, região leste de São José. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Horto São Dimas, na mesma cidade, às 16h.
“Sua partida deixa uma imensa saudade em nossos corações, mas suas memórias e seu legado marcante, como amor, alegria, dedicação viverão para sempre”, diz mensagem da Igreja Casa da Benção de São José dos Campos.
“Nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de dor, que o Espírito Santo venham os confortar. Pastora Bia deixou um legado que por onde ela passou sempre será lembrado”, completou.