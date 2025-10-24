Pastora Bia lutava contra câncer; fiéis oravam por milagre em SJC

A pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia, lutava contra um câncer há mais de um ano em São José dos Campos e estava em cuidados paliativos, quando a doença recrudesceu no final de julho deste ano. Ela morreu na noite dessa quinta-feira (23) e deixa marido e dois filhos.

Na época, a Igreja Casa da Benção de São José dos Campos lançou uma corrente global de orações pela pastora, para rezar por sua recuperação.