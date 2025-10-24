Fatec Taubaté abre inscrição para cursos de graduação gratuitos

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Taubaté iniciou as inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2026, oferecendo um total de 95 vagas gratuitas em quatro cursos superiores.
As oportunidades são para cursos com duração de três anos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno), Eletrônica Automotiva (noturno), Gestão de Recursos Humanos (matutino) e Gestão Empresarial (EaD).
Os interessados devem ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio em 2025. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial até as 15h do dia 7 de novembro.
No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário, responder ao questionário socioeconômico e pode optar por utilizar a nota do ENEM dos anos 2023, 2024 ou 2025. A taxa de inscrição é de R$ 47,00.