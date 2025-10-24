Fatec Taubaté abre inscrição para cursos de graduação gratuitos

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Taubaté iniciou as inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2026, oferecendo um total de 95 vagas gratuitas em quatro cursos superiores.

As oportunidades são para cursos com duração de três anos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno), Eletrônica Automotiva (noturno), Gestão de Recursos Humanos (matutino) e Gestão Empresarial (EaD).

