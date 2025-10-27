27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

S. Sebastião: Prefeitura notifica empresa por falhas na ciclovia

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSS
Drenagem e inclinação da ciclovia serão corrigidas sem custo adicional
Drenagem e inclinação da ciclovia serão corrigidas sem custo adicional

A Prefeitura de São Sebastião notificou a empresa responsável pelas obras da ciclovia e ciclofaixa na avenida Manoel Teixeira, na região central, devido a diversas falhas identificadas na execução. A empresa deverá adequar a drenagem e garantir a inclinação correta da via para a prática segura de esportes e o uso de transportes individuais alternativos.

Em cumprimento à garantia contratual, a construtora está corrigindo os problemas sem custos adicionais para o município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A implementação da ciclovia é parte do projeto de revitalização do eixo viário que abrange as avenidas Manoel Teixeira, Guarda-Mor Lobo Viana e Engenheiro Remo Corrêa da Silva, ligando os bairros São Francisco e Topolândia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários