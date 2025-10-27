S. Sebastião: Prefeitura notifica empresa por falhas na ciclovia

A Prefeitura de São Sebastião notificou a empresa responsável pelas obras da ciclovia e ciclofaixa na avenida Manoel Teixeira, na região central, devido a diversas falhas identificadas na execução. A empresa deverá adequar a drenagem e garantir a inclinação correta da via para a prática segura de esportes e o uso de transportes individuais alternativos.
Em cumprimento à garantia contratual, a construtora está corrigindo os problemas sem custos adicionais para o município.
A implementação da ciclovia é parte do projeto de revitalização do eixo viário que abrange as avenidas Manoel Teixeira, Guarda-Mor Lobo Viana e Engenheiro Remo Corrêa da Silva, ligando os bairros São Francisco e Topolândia.