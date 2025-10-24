Vale terá tempo seco e calor até domingo; segunda pode ter chuva

O final de semana será marcado pelo predomínio do sol e pela atuação de uma massa de ar seco no Vale do Paraíba. A condição meteorológica deve elevar as temperaturas e reduzir a umidade relativa do ar, que pode atingir índices abaixo de 30% em diversas regiões do estado de São Paulo, especialmente no interior.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, o tempo firme se estende até domingo (26), quando as temperaturas atingem os maiores valores da semana.
No Litoral Norte, o tempo permanece firme, com temperaturas entre 16°C e 30°C, enquanto que no Vale do Paraíba o calor pode alcançar 31°C, com mínimas de 11°C. A Serra da Mantiqueira, por sua vez, segue com madrugadas frias, mínimas de 8°C e máximas de 23°C.
Com a combinação de calor e baixa umidade, a Defesa Civil alerta para risco elevado de incêndios florestais e reforça a importância de manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias merecem atenção especial. A orientação é também não atear fogo em vegetação seca, prática que pode causar incêndios de grandes proporções.
A partir da segunda-feira (27), o avanço de uma frente fria deverá modificar as condições meteorológicas, favorecendo a formação de pancadas de chuva em diversas regiões do Estado. As chuvas devem ocorrer de forma irregular, acompanhadas de raios e ventos de intensidade moderada a forte.
Entre segunda (27) e quarta-feira (29), as temperaturas diminuem gradualmente, com o Litoral Norte registrando entre 19°C e 28°C. A Serra da Mantiqueira volta a registrar frio nas madrugadas, com 13°C de mínima e 22°C de máxima, enquanto o Vale do Paraíba terá máxima em torno de 29°C.
A Defesa Civil do Estado alerta que, mesmo com baixos acumulados, as chuvas localizadas podem provocar alagamentos pontuais, queda de galhos e pequenos deslizamentos em encostas.
A partir da quinta-feira (30), a passagem da frente fria será sucedida pela chegada de uma massa de ar frio, que trará queda de temperatura em todas as regiões. Na capital, as mínimas devem cair para 13°C, com máximas de apenas 16°C, configurando um cenário típico de pós-frontal.
“A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça as orientações de prevenção”, informou o órgão estadual.