Vale terá tempo seco e calor até domingo; segunda pode ter chuva

O final de semana será marcado pelo predomínio do sol e pela atuação de uma massa de ar seco no Vale do Paraíba. A condição meteorológica deve elevar as temperaturas e reduzir a umidade relativa do ar, que pode atingir índices abaixo de 30% em diversas regiões do estado de São Paulo, especialmente no interior.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o tempo firme se estende até domingo (26), quando as temperaturas atingem os maiores valores da semana.