Mulheres à Obra Experience 2025 acontece no PIT em São José; VEJA

Neste sábado (25), o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos receberá a segunda edição do Mulheres à Obra Experience, um dos maiores eventos voltados para mulheres que atuam nos setores da construção civil e do mercado imobiliário.
Com uma programação intensa, o encontro terá atividades no auditório das 12h às 19h30, reunindo palestras, painéis e momentos de aprendizado e troca de experiências. Em seguida, os convidados do Convite Black participam de um coquetel exclusivo, das 19h30 às 21h30, para ampliar ainda mais o networking e as oportunidades de negócios.
A primeira edição do Mulheres à Obra já mostrou sua força no mercado. Casos reais reforçam esse impacto: Ariane, CEO da Avinti Pisos, relatou ter faturado R$ 150 mil em negócios a partir das conexões realizadas no evento anterior. Karina, da JK Vidros, destacou: “Investi 20 mil e tive um retorno de mais de 300 mil”.
Esses exemplos comprovam o alcance do projeto na geração de prosperidade e crescimento para mulheres empreendedoras e profissionais do setor.
Uma novidade de 2025 é o evento paralelo “Obra da Vida”, exclusivo para homens. Conduzido por João Felipe da Rocha, especialista no método construtivo ICF, a atividade reunirá cerca de 90 homens em uma sala reservada, criando um momento único de troca e aprendizado.
Para a idealizadora do evento, Natália Rico, o Mulheres à Obra Experience é mais do que um encontro de negócios.
“O Mulheres à Obra nasceu para fortalecer a presença feminina na construção civil e no mercado imobiliário, criando um espaço de aprendizado, conexões e prosperidade. Ver os resultados da primeira edição, com negócios concretizados e histórias inspiradoras, mostra que estamos no caminho certo. Em 2025, queremos ampliar ainda mais esse impacto e abrir novas oportunidades para todas as participantes”, disse ela.
O evento é voltado especialmente para mulheres que atuam na construção civil e no mercado imobiliário, oferecendo um espaço de visibilidade, aprendizado e conexões estratégicas que fortalecem carreiras e negócios.
Além do evento, a empresária está estruturando um instituto voltado à formação e capacitação de mulheres na construção civil e no mercado imobiliário. A iniciativa nasce como uma extensão do propósito do Mulheres à Obra Experience: transformar conexões em oportunidades reais de desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho.
SERVIÇO
Mulheres à Obra Experience 2025
Data: 25 de outubro de 2025
Local: PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos
Horários: Auditório – 12h às 19h30 | Coquetel (Convite Black) – 19h30 às 21h30
Ingressos: disponíveis no link da bio de @_nataliarico