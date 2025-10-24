Mulheres à Obra Experience 2025 acontece no PIT em São José; VEJA

Neste sábado (25), o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos receberá a segunda edição do Mulheres à Obra Experience, um dos maiores eventos voltados para mulheres que atuam nos setores da construção civil e do mercado imobiliário.

Com uma programação intensa, o encontro terá atividades no auditório das 12h às 19h30, reunindo palestras, painéis e momentos de aprendizado e troca de experiências. Em seguida, os convidados do Convite Black participam de um coquetel exclusivo, das 19h30 às 21h30, para ampliar ainda mais o networking e as oportunidades de negócios.