Amada pelos fiéis em SJC, pastora Bia Reitano morre aos 38 anos

Morreu aos 38 anos, na noite dessa quinta-feira (23), a pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia Reitano. Ela morreu após lutar contra um agressivo câncer.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Sua partida deixa uma imensa saudade em nossos corações, mas suas memórias e seu legado marcante, como amor, alegria, dedicação viverão para sempre”, diz mensagem da Igreja Casa da Benção de São José dos Campos.
O velório será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 16h, na avenida Antônio Galvão Júnior, 945, no bairro Galo Branco, região leste de São José. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Horto São Dimas, na mesma cidade, às 16h. Ela deixa marido e dois filhos.
Durante anos, a pastora Beatriz dedicou sua vida ao bairro Galo Branco, servindo com amor, alegria e compromisso com a Palavra de Deus. Seu ministério deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas, sendo exemplo de fé, generosidade e serviço ao próximo.
“Nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de dor, que o Espírito Santo venham os confortar. Pastora Bia deixou um legado que por onde ela passou sempre será lembrado”, disse a Igreja Casa da Benção.
Nas redes sociais, dezenas de fiéis lamentaram a morte da pastora e deixaram mensagens de conforto aos familiares e amigos e de homenagem a Beatriz.
“Se foi uma das melhores pessoas que já conheci na vida, exemplo de amor ao próximo e de luta, pescadora de almas para o reino de Deus”, disse Antonio Rildielison.
“Meus sentimentos, Deus recolheu mais uma flor ao seu jardim”, afirmou Viviane Patricia Santos.
“Eu cheguei a conhecer ela na igreja por um ano e aprendi muito com ela. Vai em paz amiga, você já está nos braços do Senhor”, disse Celso Rosa.
“De todas as pessoas da igreja que cruzaram meu caminho, a pastora Bia foi um ser de luz, uma pessoa verdadeiramente transformadora. Sempre me tratou com carinho, respeito e empatia, independente de qualquer coisa. É assim que vou me lembrar dela: uma pessoa do bem, iluminada e cheia de amor. Depois de tanta luta, ela enfim descansou”, afirmou Juliano Henrique.
Wesley Ribeiro comentou: “A pastora Bia foi recolhida por Deus. Jovem de fé e coragem, marcou uma geração. Que o Senhor conforte família e amigos”.