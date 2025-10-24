24 de outubro de 2025
LUTO NA IGREJA

Amada pelos fiéis em SJC, pastora Bia Reitano morre aos 38 anos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Publicação da Igreja Casa da Benção sobre a pastora Beatriz Reitano
Publicação da Igreja Casa da Benção sobre a pastora Beatriz Reitano

Morreu aos 38 anos, na noite dessa quinta-feira (23), a pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia Reitano. Ela morreu após lutar contra um agressivo câncer.

“Sua partida deixa uma imensa saudade em nossos corações, mas suas memórias e seu legado marcante, como amor, alegria, dedicação viverão para sempre”, diz mensagem da Igreja Casa da Benção de São José dos Campos.

O velório será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 16h, na avenida Antônio Galvão Júnior, 945, no bairro Galo Branco, região leste de São José. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Horto São Dimas, na mesma cidade, às 16h. Ela deixa marido e dois filhos.

Durante anos, a pastora Beatriz dedicou sua vida ao bairro Galo Branco, servindo com amor, alegria e compromisso com a Palavra de Deus. Seu ministério deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas, sendo exemplo de fé, generosidade e serviço ao próximo.

“Nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de dor, que o Espírito Santo venham os confortar. Pastora Bia deixou um legado que por onde ela passou sempre será lembrado”, disse a Igreja Casa da Benção.

Nas redes sociais, dezenas de fiéis lamentaram a morte da pastora e deixaram mensagens de conforto aos familiares e amigos e de homenagem a Beatriz.

“Se foi uma das melhores pessoas que já conheci na vida, exemplo de amor ao próximo e de luta, pescadora de almas para o reino de Deus”, disse Antonio Rildielison.

“Meus sentimentos, Deus recolheu mais uma flor ao seu jardim”, afirmou Viviane Patricia Santos.

“Eu cheguei a conhecer ela na igreja por um ano e aprendi muito com ela. Vai em paz amiga, você já está nos braços do Senhor”, disse Celso Rosa.

“De todas as pessoas da igreja que cruzaram meu caminho, a pastora Bia foi um ser de luz, uma pessoa verdadeiramente transformadora. Sempre me tratou com carinho, respeito e empatia, independente de qualquer coisa. É assim que vou me lembrar dela: uma pessoa do bem, iluminada e cheia de amor. Depois de tanta luta, ela enfim descansou”, afirmou Juliano Henrique.

Wesley Ribeiro comentou: “A pastora Bia foi recolhida por Deus. Jovem de fé e coragem, marcou uma geração. Que o Senhor conforte família e amigos”.

