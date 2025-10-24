Amada pelos fiéis em SJC, pastora Bia Reitano morre aos 38 anos

Morreu aos 38 anos, na noite dessa quinta-feira (23), a pastora Beatriz Neves Reitano Vieira, carinhosamente chamada de pastora Bia Reitano. Ela morreu após lutar contra um agressivo câncer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Sua partida deixa uma imensa saudade em nossos corações, mas suas memórias e seu legado marcante, como amor, alegria, dedicação viverão para sempre”, diz mensagem da Igreja Casa da Benção de São José dos Campos.