Ação contra drogas resulta em 2 presos e apreensões na região

Dois homens foram presos durante operação militar contra o tráfico de drogas em Cachoeira Paulista. As prisões aconteceram na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Carmem.
A equipe abordou os suspeitos e localizou drogas durante busca pessoal.
No local também foi encontrada uma bolsa preta contendo drogas e rádios comunicadores.
No total foram apreendidas:
- 147 pedras de crack;
- 59 porções de maconha;
- 20 pinos de cocaína;
- 16 porções de dray.
Além de dois radios HT, dois celulares e R$ 534 em dinheiro.
A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceu presa.