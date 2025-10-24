Ação contra drogas resulta em 2 presos e apreensões na região

Dois homens foram presos durante operação militar contra o tráfico de drogas em Cachoeira Paulista. As prisões aconteceram na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Carmem.

A equipe abordou os suspeitos e localizou drogas durante busca pessoal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp