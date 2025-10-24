24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Ação contra drogas resulta em 2 presos e apreensões na região

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Cachoeira Paulista
Apreensões em Cachoeira Paulista

Dois homens foram presos durante operação militar contra o tráfico de drogas em Cachoeira Paulista. As prisões aconteceram na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Carmem.

A equipe abordou os suspeitos e localizou drogas durante busca pessoal.

No local também foi encontrada uma bolsa preta contendo drogas e rádios comunicadores.

No total foram apreendidas:

  • 147 pedras de crack;
  • 59 porções de maconha;
  • 20 pinos de cocaína;
  • 16 porções de dray.

Além de dois radios HT, dois celulares e R$ 534 em dinheiro.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceu presa.

