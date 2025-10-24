URGENTE: Colisão frontal deixa dois feridos em São José

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou ao menos duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Salinas, região do Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, os carros colidiram de frente por volta das 8h. Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento da ocorrência e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade. As identidades dos feridos ainda não foram divulgadas.