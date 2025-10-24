24 de outubro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Colisão frontal deixa dois feridos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Acidente na avenida Salinas
Uma colisão frontal entre dois veículos deixou ao menos duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Salinas, região do Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, os carros colidiram de frente por volta das 8h. Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento da ocorrência e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade. As identidades dos feridos ainda não foram divulgadas.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada, o que provocou lentidão no trânsito do trecho. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil e autoridades de trânsito.

