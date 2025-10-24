Arma disfarçada de celular é apreendida pela PM no Vale

A Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu quatro homens por porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (23), em Roseira. Eles estavam com uma arma disfarçada de celular.
A ação ocorreu durante patrulhamento tático pelo bairro Barretinho, quando a equipe abordou um veículo com quatro ocupantes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em vistoria, os policiais localizaram uma arma calibre .380 dissimulada de aparelho celular, dobrável, incluindo simulação de câmeras. A arma estava customizada com alguns adesivos, um deles representando um gesto obsceno e outro com a inscrição "420" (alusiva ao uso de maconha).
Após a vistoria, os quatro indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá para o registro da ocorrência.