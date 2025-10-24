Arma disfarçada de celular é apreendida pela PM no Vale

A Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu quatro homens por porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (23), em Roseira. Eles estavam com uma arma disfarçada de celular.

A ação ocorreu durante patrulhamento tático pelo bairro Barretinho, quando a equipe abordou um veículo com quatro ocupantes.

