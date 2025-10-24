24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL

Arma disfarçada de celular é apreendida pela PM no Vale

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma disfarçada de celular apreendida em Roseira
Arma disfarçada de celular apreendida em Roseira

A Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu quatro homens por porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (23), em Roseira. Eles estavam com uma arma disfarçada de celular.

A ação ocorreu durante patrulhamento tático pelo bairro Barretinho, quando a equipe abordou um veículo com quatro ocupantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vistoria, os policiais localizaram uma arma calibre .380 dissimulada de aparelho celular, dobrável, incluindo simulação de câmeras. A arma estava customizada com alguns adesivos, um deles representando um gesto obsceno e outro com a inscrição "420" (alusiva ao uso de maconha).

Após a vistoria, os quatro indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá para o registro da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários