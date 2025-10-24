24 de outubro de 2025
OPERAÇÃO ROMEIROS

Homem é preso portando uma pistola calibre 6.35 em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
PM apreendeu uma pistola calibre 6.35 durante a Operação Romeiros
Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Romeiros, em Aparecida.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (23) durante patrulhamento tático de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Em abordagem, a equipe localizou com ele, uma pistola calibre 6.35, sem munições.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Guaratinguetá, onde permaneceu preso.

