Homem é preso portando uma pistola calibre 6.35 em Aparecida

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Romeiros, em Aparecida.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (23) durante patrulhamento tático de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

