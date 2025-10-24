24 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com 71 pinos de cocaína na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM em Cruzeiro
Apreensões da PM em Cruzeiro

Um adolescente foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira (23), em Cruzeiro.

A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento tático no bairro Vila Loyelo.

A equipe agiu após receber uma denúncia anônima de que o indivíduo estaria traficando entorpecentes em frente a um estabelecimento comercial.

Ao notar a aproximação dos policiais, o adolescente tentou fugir a pé, dispensando uma sacola.

No local do descarte, foram localizados 71 pinos de cocaína. O menor foi apreendido e encaminhado ao Plantão da Seccional.

