Adolescente é apreendido com 71 pinos de cocaína na região

Um adolescente foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira (23), em Cruzeiro.

A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento tático no bairro Vila Loyelo.

