Desempenho de professores pesa 30% em nova atribuição de aulas

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) definiu novas regras para a atribuição de classes e aulas no próximo ano letivo, estabelecendo a classificação unificada de professores efetivos, não-efetivos e temporários sob os mesmos seis critérios.
O ajuste visa valorizar o desempenho, a assiduidade e a formação continuada dos profissionais .
Os indicadores passam a ser:
- Avaliação de Desempenho (30%)
- Tempo de Serviço (20%)
- Presença em Sala de Aula (20%)
- Desenvolvimento (20%)
- Jornada Atual (2,5%)
- Titulação Acadêmica (7,5%)
A avaliação de desempenho, que entra na lista após ser implementada em 2025, terá duas etapas: uma formativa no primeiro semestre e uma final somativa no segundo, que subsidiará a decisão sobre a permanência do profissional.
Além disso, a titulação acadêmica (mestrado/doutorado) passa a ser um critério de pontuação também para os professores temporários.
A formação continuada será reconhecida por meio de cursos estratégicos oferecidos pela Seduc-SP.