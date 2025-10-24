Desempenho de professores pesa 30% em nova atribuição de aulas

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) definiu novas regras para a atribuição de classes e aulas no próximo ano letivo, estabelecendo a classificação unificada de professores efetivos, não-efetivos e temporários sob os mesmos seis critérios.

O ajuste visa valorizar o desempenho, a assiduidade e a formação continuada dos profissionais .

Os indicadores passam a ser: