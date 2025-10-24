24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

REDE ESTADUAL

Desempenho de professores pesa 30% em nova atribuição de aulas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) definiu novas regras para a atribuição de classes e aulas no próximo ano letivo, estabelecendo a classificação unificada de professores efetivos, não-efetivos e temporários sob os mesmos seis critérios.

O ajuste visa valorizar o desempenho, a assiduidade e a formação continuada dos profissionais .

Os indicadores passam a ser:

  • Avaliação de Desempenho (30%)
  • Tempo de Serviço (20%)
  • Presença em Sala de Aula (20%)
  • Desenvolvimento (20%)
  • Jornada Atual (2,5%)
  • Titulação Acadêmica (7,5%)

A avaliação de desempenho, que entra na lista após ser implementada em 2025, terá duas etapas: uma formativa no primeiro semestre e uma final somativa no segundo, que subsidiará a decisão sobre a permanência do profissional.

Além disso, a titulação acadêmica (mestrado/doutorado) passa a ser um critério de pontuação também para os professores temporários.

A formação continuada será reconhecida por meio de cursos estratégicos oferecidos pela Seduc-SP.

