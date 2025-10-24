Em S.José, PM rodoviária prende quadrilha ligada a roubo de carga

A Polícia Militar Rodoviária prendeu homens ligados à organização criminosa especializada em roubo de cargas em São José dos Campos. Ação flagrou uma dupla durante tentativa de fraude de rastreamento de carreta, com carga avaliada em R$ 445 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (23), na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), altura do km 92, em operação de rotina dos policiais rodoviários.