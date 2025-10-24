Em S.José, PM rodoviária prende quadrilha ligada a roubo de carga

A Polícia Militar Rodoviária prendeu homens ligados à organização criminosa especializada em roubo de cargas em São José dos Campos. Ação flagrou uma dupla durante tentativa de fraude de rastreamento de carreta, com carga avaliada em R$ 445 mil.
A ação ocorreu na noite de quinta-feira (23), na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), altura do km 92, em operação de rotina dos policiais rodoviários.
A dupla presa, de acordo com a polícia, faz parte de uma organização interestadual de roubo de cargas, e foi surpreendida após uma abordagem de trânsito revelar um esquema sofisticado de fraude com rastreador veicular, usado para enganar empresas de logística e seguradoras. Eles foram autuados por organização criminosa e furto qualificado.
De acordo com a investigação, o grupo se passava por transportadores regulares, utilizando empresas e motoristas de fachada para contratar o transporte de cargas valiosas, principalmente de metais e produtos industriais. Durante o trajeto, os criminosos simulavam um roubo de carga com uso de rastreador transferido para outro veículo, enganando as empresas contratantes.
No caso em apuração, o motorista, de 36 anos, vinculado a uma transportadora, havia sido contratado por empresa para transportar 31 toneladas de alumínio, avaliadas em R$ 445,74 mil.
O carregamento foi feito na cidade de Itaquaquecetuba e deveria seguir até Viana (ES), com parada de segurança em Pindamonhangaba para instalação de novos dispositivos de rastreamento.
Porém, antes de chegar ao destino, o motorista se encontrou com seus comparsas — entre eles um homem, também de 36 anos, que dirigia um Hyundai HB20 branco.
O grupo retirou o rastreador da carreta e o instalou no carro de passeio, mantendo o sinal ativo e fazendo a empresa acreditar que o transporte seguia normalmente. Um terceiro motorista, ainda não identificado, assumiu a direção da carreta e desviou a carga para destino desconhecido. A carreta não foi localizada.
Prisão em flagrante.
O flagrante aconteceu por acaso, quando policiais rodoviários notaram que o passageiro do HB20 não usava cinto de segurança. Durante a abordagem, o rastreador da carreta foi encontrado escondido sob uma coberta e uma caixa no banco traseiro.
As versões dos suspeitos foram consideradas contraditórias — um dizia ser motorista de aplicativo, o outro afirmou estar sendo transportado a pedido de terceiros.
Além do rastreador, foram apreendidos três celulares e a carteira de habilitação de um terceiro suspeito, que está sendo investigado, apontado como integrante da mesma organização criminosa e já investigado em outro processo por roubos de carga em série, conforme aponta pesquisa da polícia civil.
Segundo o relatório da Polícia Civil, a organização operava em várias etapas: fraude na contratação – os criminosos se apresentavam às transportadoras com documentos aparentemente regulares. Interceptação e troca de motorista – durante o trajeto, o motorista original era substituído por outro membro do grupo.
Simulação de roubo – após o desvio, o motorista “oficial” registrava um falso boletim de ocorrência de roubo para disfarçar o crime. Reaparecimento da carreta – dias depois, o veículo era “localizado” sem a carga, reforçando a versão de roubo armado
A Polícia Civil aponta ainda a participação de outros integrantes vinculados a empresas de transporte e que estão sob investigação por associação criminosa e receptação de carga.
Autuação e desdobramentos.
A Autoridade Policial lavrou o auto de prisão em flagrante por organização criminosa e furto duplamente qualificado (por fraude e concurso de agentes). Foram solicitadas: prisão preventiva dos investigados, para garantia da ordem pública e quebra do sigilo telefônico e de dados dos aparelhos apreendidos.
A carga subtraída — alumínio em lingotes de alta pureza, com peso de quase 32 toneladas — estava avaliada em R$ 445,74 mil, segundo nota fiscal apresentada pela empresa vítima.
O material tem alto valor de revenda no mercado paralelo, sendo visado por quadrilhas especializadas devido à facilidade de derretimento e reprocessamento, o que dificulta a recuperação da mercadoria.
A Polícia Civil de São José dos Campos continua as diligências para localizar o veículo de carga e a carreta desviados, identificar os demais membros da organização criminosa e rastrear o destino do alumínio furtado.
Os dois suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça, e o caso será encaminhado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para aprofundamento das investigações sobre o esquema interestadual de roubo de cargas.