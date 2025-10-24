24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FISCALIZAÇÃO

Em S.José, PM rodoviária prende quadrilha ligada a roubo de carga

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Grupo se passava por transportadores regulares
Grupo se passava por transportadores regulares

A Polícia Militar Rodoviária prendeu homens ligados à organização criminosa especializada em roubo de cargas em São José dos Campos. Ação flagrou uma dupla durante tentativa de fraude de rastreamento de carreta, com carga avaliada em R$ 445 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (23), na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), altura do km 92, em operação de rotina dos policiais rodoviários.

A dupla presa, de acordo com a polícia, faz parte de uma organização interestadual de roubo de cargas, e foi surpreendida após uma abordagem de trânsito revelar um esquema sofisticado de fraude com rastreador veicular, usado para enganar empresas de logística e seguradoras. Eles foram autuados por organização criminosa e furto qualificado.

De acordo com a investigação, o grupo se passava por transportadores regulares, utilizando empresas e motoristas de fachada para contratar o transporte de cargas valiosas, principalmente de metais e produtos industriais. Durante o trajeto, os criminosos simulavam um roubo de carga com uso de rastreador transferido para outro veículo, enganando as empresas contratantes.

No caso em apuração, o motorista, de 36 anos, vinculado a uma transportadora, havia sido contratado por empresa para transportar 31 toneladas de alumínio, avaliadas em R$ 445,74 mil.

O carregamento foi feito na cidade de Itaquaquecetuba e deveria seguir até Viana (ES), com parada de segurança em Pindamonhangaba para instalação de novos dispositivos de rastreamento.

Porém, antes de chegar ao destino, o motorista se encontrou com seus comparsas — entre eles um homem, também de 36 anos, que dirigia um Hyundai HB20 branco.

O grupo retirou o rastreador da carreta e o instalou no carro de passeio, mantendo o sinal ativo e fazendo a empresa acreditar que o transporte seguia normalmente. Um terceiro motorista, ainda não identificado, assumiu a direção da carreta e desviou a carga para destino desconhecido. A carreta não foi localizada.

Prisão em flagrante.

O flagrante aconteceu por acaso, quando policiais rodoviários notaram que o passageiro do HB20 não usava cinto de segurança. Durante a abordagem, o rastreador da carreta foi encontrado escondido sob uma coberta e uma caixa no banco traseiro.

As versões dos suspeitos foram consideradas contraditórias — um dizia ser motorista de aplicativo, o outro afirmou estar sendo transportado a pedido de terceiros.

Além do rastreador, foram apreendidos três celulares e a carteira de habilitação de um terceiro suspeito, que está sendo investigado, apontado como integrante da mesma organização criminosa e já investigado em outro processo por roubos de carga em série, conforme aponta pesquisa da polícia civil.

Segundo o relatório da Polícia Civil, a organização operava em várias etapas: fraude na contratação – os criminosos se apresentavam às transportadoras com documentos aparentemente regulares. Interceptação e troca de motorista – durante o trajeto, o motorista original era substituído por outro membro do grupo.

Simulação de roubo – após o desvio, o motorista “oficial” registrava um falso boletim de ocorrência de roubo para disfarçar o crime. Reaparecimento da carreta – dias depois, o veículo era “localizado” sem a carga, reforçando a versão de roubo armado

A Polícia Civil aponta ainda a participação de outros integrantes vinculados a empresas de transporte e que estão sob investigação por associação criminosa e receptação de carga.

Autuação e desdobramentos.

A Autoridade Policial lavrou o auto de prisão em flagrante por organização criminosa e furto duplamente qualificado (por fraude e concurso de agentes). Foram solicitadas: prisão preventiva dos investigados, para garantia da ordem pública e quebra do sigilo telefônico e de dados dos aparelhos apreendidos.

A carga subtraída — alumínio em lingotes de alta pureza, com peso de quase 32 toneladas — estava avaliada em R$ 445,74 mil, segundo nota fiscal apresentada pela empresa vítima.

O material tem alto valor de revenda no mercado paralelo, sendo visado por quadrilhas especializadas devido à facilidade de derretimento e reprocessamento, o que dificulta a recuperação da mercadoria.

A Polícia Civil de São José dos Campos continua as diligências para localizar o veículo de carga e a carreta desviados, identificar os demais membros da organização criminosa e rastrear o destino do alumínio furtado.

Os dois suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça, e o caso será encaminhado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para aprofundamento das investigações sobre o esquema interestadual de roubo de cargas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários