Prefeitura de Caçapava quer leiloar 15 imóveis públicos

A Prefeitura de Caçapava protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei para leiloar 15 imóveis públicos, atualmente sem uso, com objetivo de transformar áreas ociosas em recursos para a população.

Os terrenos possuem restrições urbanísticas e estão localizados em regiões sem demanda para novos equipamentos públicos, o que inviabiliza seu uso para fins sociais imediatos ou industriais. O leilão é a solução apontada pela gestão para que esses espaços gerem retorno financeiro.

