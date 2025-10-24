24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ARRECADAÇÃO

Prefeitura de Caçapava quer leiloar 15 imóveis públicos

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Leilão de 15 imóveis públicos sem uso poderá financiar um hospital e reformas em escolas
Leilão de 15 imóveis públicos sem uso poderá financiar um hospital e reformas em escolas

A Prefeitura de Caçapava protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei para leiloar 15 imóveis públicos, atualmente sem uso, com objetivo de transformar áreas ociosas em recursos para a população.

Os terrenos possuem restrições urbanísticas e estão localizados em regiões sem demanda para novos equipamentos públicos, o que inviabiliza seu uso para fins sociais imediatos ou industriais. O leilão é a solução apontada pela gestão para que esses espaços gerem retorno financeiro.

O montante arrecadado será 100% direcionado a obras prioritárias nos setores de saúde, educação, esporte e infraestrutura, com investimentos previstos que incluem um novo pronto-socorro e reformas em escolas.

A proposta será debatida em uma Audiência Pública na Câmara Municipal no dia 29 de outubro, às 19h, para garantir a participação popular na decisão.

