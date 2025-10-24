24 de outubro de 2025
SÃO JOSÉ - BRUXELAS

Aeroporto de SJC passa a ter dois voos semanais para Europa

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação LATAM
Rota São José - Bruxelas passa a operar duas vezes por semana
Rota São José - Bruxelas passa a operar duas vezes por semana

A SJK Airport, administradora do Aeroporto Urbano Stumpf, de São José dos Campos, anunciou a ampliação da rota cargueira da LATAM Cargo entre Bruxelas (Bélgica) e São José dos Campos. A partir do próximo domingo (26), a frequência passará a ser de dois voos semanais de ida e volta, operados às quartas e domingos.

Este aumento reforça a estratégia de expansão das operações cargueiras do SJK no mercado europeu, visando transporte estratégico de cargas para os setores automotivo, tecnológico, saúde, energia e outros.

"Estamos ampliando nossos serviços de carga internacional para o benefício das indústrias e demais empresas situadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados. Mais eficiência e produtividade para nossos clientes com a garantia de um serviço caracterizado por agilidade, confiabilidade e segurança", afirmou Eduardo Valle, Presidente do Conselho de Administração da SJK Airport a OVALE.

A conexão São José-Bruxelas, inaugurada em 2 de outubro de 2025, é a segunda rota internacional do terminal. A primeira, lançada em maio de 2023 com destino a Miami (EUA), já opera com três frequências semanais. Espera-se um crescimento nas exportações e importações, que eram estimadas inicialmente em cerca de 50 toneladas semanais pela Latam Cargo.

A administração do Aeroporto Urbano Stumpf, de São José, está concedida à empresa SJK Airport desde novembro de 2022 por um período de 30 anos. A previsão é de R$ 130 milhões em investimentos no terminal.

