Aeroporto de SJC passa a ter dois voos semanais para Europa

A SJK Airport, administradora do Aeroporto Urbano Stumpf, de São José dos Campos, anunciou a ampliação da rota cargueira da LATAM Cargo entre Bruxelas (Bélgica) e São José dos Campos. A partir do próximo domingo (26), a frequência passará a ser de dois voos semanais de ida e volta, operados às quartas e domingos.

Este aumento reforça a estratégia de expansão das operações cargueiras do SJK no mercado europeu, visando transporte estratégico de cargas para os setores automotivo, tecnológico, saúde, energia e outros.

"Estamos ampliando nossos serviços de carga internacional para o benefício das indústrias e demais empresas situadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados. Mais eficiência e produtividade para nossos clientes com a garantia de um serviço caracterizado por agilidade, confiabilidade e segurança", afirmou Eduardo Valle, Presidente do Conselho de Administração da SJK Airport a OVALE.