Com PM, CDHU retoma obra na Vila Unidos; moradores protestam

Com apoio da Polícia Militar, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Prefeitura de São José dos Campos retomam nesta sexta-feira (24) a obra de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos, na região norte da cidade. Há grande mobilização de policiais e viaturas no local para garantir a execução dos trabalhos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Moradores do bairro protestam contra a obra, que provocou a retirada de um parque e de uma academia ao ar livre. O assunto foi parar na Justiça.
A construção de unidades habitacionais no local é obra da CDHU, vinculada ao governo estadual. O caso ganhou destaque no dia 22 de setembro, quando um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) usou spray de pimenta na direção de moradores que protestavam contra a retirada de um parquinho e uma academia ao ar livre no espaço.
Desde então, moradores protestam contra a retirada de árvores de uma área verde no local previsto para a construção das moradias. Funcionários da prefeitura já foram impedidos, pelos moradores, de cortar as árvores.
Nesta sexta, como aconteceu na semana passada, a força policial está no local em apoio à Prefeitura de São José dos Campos, para que não ocorra nenhuma quebra da ordem ou tumulto.
Outro lado.
Em nota, a CDHU informou que o terreno em que será construído o empreendimento denominado São José dos Campos AE foi indicado pela Prefeitura de São José dos Campos. A partir da indicação, a CDHU realizou os estudos de viabilidade técnica para construção do conjunto.
O empreendimento conta com todas as autorizações necessárias para o início das obras, incluindo a licença de supressão de vegetação, concedida pela própria Prefeitura, e serão feitas as devidas compensações ambientais, conforme a legislação vigente.
"O conjunto habitacional será viabilizado com tecnologias industrializadas modulares (offsite), alinhadas à diretriz da Companhia de adotar gradualmente soluções inovadoras que proporcionem maior agilidade, qualidade e eficiência construtiva, em complemento aos empreendimentos já existentes", diz a nota.
"As tecnologias também emitem menos poluentes, pois praticamente não geram Resíduo da Construção Civil (RCC). Serão 28 apartamentos, distribuídos em dois blocos, com 2.155,12 m² de área construída, em um terreno de 3.473,54 m². O condomínio contará com área de convivência externa com playground, espaço pet, equipamentos de ginástica e 33 vagas de estacionamento", completa a CDHU.
A Prefeitura de São José dos Campos ainda não se manifestou sobre a movimentação no local. O espaço segue aberto.