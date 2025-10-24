Com PM, CDHU retoma obra na Vila Unidos; moradores protestam

Com apoio da Polícia Militar, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Prefeitura de São José dos Campos retomam nesta sexta-feira (24) a obra de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos, na região norte da cidade. Há grande mobilização de policiais e viaturas no local para garantir a execução dos trabalhos.

Moradores do bairro protestam contra a obra, que provocou a retirada de um parque e de uma academia ao ar livre. O assunto foi parar na Justiça.