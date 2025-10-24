24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO EM ABERTO

Polícia prende mulher procurada por tráfico em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Uma mulher foragida foi presa em Aparecida na noite de quarta-feira (22). Ela foi abordada durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro São Roque.

Em consulta, constatou-se mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi conduzida à delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu presa.

