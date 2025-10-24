24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Polícia prende homem acusado de estupro em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quarta-feira (22) em Cruzeiro.

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram em atitude suspeita e constataram um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime análogo ao de estupro de vulnerável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido à delegacia de Cruzeiro, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários