Polícia prende homem acusado de estupro em Cruzeiro

Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quarta-feira (22) em Cruzeiro.

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram em atitude suspeita e constataram um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime análogo ao de estupro de vulnerável.

