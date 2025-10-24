PM apreende 1,5 kg de drogas em piso de banheiro de residência

Um total de 1,5 kg de drogas foi apreendido na residência de um homem, que foi preso na tarde de quinta-feira (23) em Guaratinguetá
Durante patrulhamento, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), pelo bairro Tamandaré, avistaram o suspeito escondendo uma sacola debaixo da blusa. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pela equipe, que encontrou drogas dentro da sacola.
Em vistoria na residência do homem, foi localizado no piso do banheiro um fundo falso, onde estava escondido um pequeno tonel contendo:
-
600 porções de maconha;
-
357 tubos de crack;
-
63 porções de skank;
293 pinos de cocaína.
Totalizando 1,5 kg de entorpecentes.
As drogas foram apreendidas e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.