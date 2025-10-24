PM apreende 1,5 kg de drogas em piso de banheiro de residência

Um total de 1,5 kg de drogas foi apreendido na residência de um homem, que foi preso na tarde de quinta-feira (23) em Guaratinguetá

Durante patrulhamento, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), pelo bairro Tamandaré, avistaram o suspeito escondendo uma sacola debaixo da blusa. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pela equipe, que encontrou drogas dentro da sacola.

