GBMar retoma buscas por turista desaparecido no mar da região

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retoma nesta sexta-feira (24), a partir de 8h, as buscas pelo turista mineiro de 31 anos que segue desaparecido no mar em Ubatuba, após episódio de afogamento que terminou com outro turista morto.

Os dois turistas são de Monte Sião (MG), em Minas Gerais, e entraram no mar na manhã de quinta-feira (23), na Praia Grande, após consumir bebida alcoólica, segundo informações do GBMar.