GBMar retoma buscas por turista desaparecido no mar da região

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retoma nesta sexta-feira (24), a partir de 8h, as buscas pelo turista mineiro de 31 anos que segue desaparecido no mar em Ubatuba, após episódio de afogamento que terminou com outro turista morto.
Os dois turistas são de Monte Sião (MG), em Minas Gerais, e entraram no mar na manhã de quinta-feira (23), na Praia Grande, após consumir bebida alcoólica, segundo informações do GBMar.
O homem de 29 anos foi retirado da água em parada cardiorrespiratória (grau 6 de afogamento) por um guarda-vidas. Equipes do Samu, com suporte avançado e presença de um médico, realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas ele não resistiu e morreu no local. A vítima foi identificada como João Carlos Ceu Gonçalves.
Lucas Antonio Lopes, o segundo banhista, segue desaparecido. As buscas estão sendo realizadas pelo GBMar, com apoio de moto aquática e equipes em terra. O afogamento ocorreu em frente ao quiosque Baguari, trecho bastante frequentado por turistas.
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois chegaram de Monte Sião (MG) com outros amigos e foram até a praia passar o dia. Todos estavam na areia e os dois amigos decidiram entrar juntamente no mar. Com o mar agitado, os turistas acabaram sendo levados pela correnteza.
O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas evitem o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e respeitem sempre as orientações dos guarda-vidas, principalmente em praias com correntezas e ondulação forte, como é o caso da Praia Grande.