24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FURTO

Polícia Militar prende procurado pela Justiça em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na quinta-feira (23) na avenida Conde Francisco Matarazzo, em São José dos Campos.

Ele foi abordado em atitude suspeita por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes constataram um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diante dos fatos, ele foi capturado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários