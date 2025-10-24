Polícia Militar prende procurado pela Justiça em SJC

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na quinta-feira (23) na avenida Conde Francisco Matarazzo, em São José dos Campos.

Ele foi abordado em atitude suspeita por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes constataram um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal.

