Indústria automotiva teme paralisação por falta de chips

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) vem afirmando que o segmento das montadoras de veículo pode ter paralisação ao redor do Brasil devido à falta de chips. O problema afeta diretamente o Vale do Paraíba, que concentra duas das maiores montadoras do país: Volkswagen em Taubaté e a General Motors em São José dos Campos.

Por conta dessa escassez, as montadoras chegaram a pedir para o governo que adote medidas para evitar o desabastecimento de chips. Segundo a Anfavea, a atual crise de escassez é semelhante à vivida durante a pandemia — afetando as montadoras e outras indústrias.