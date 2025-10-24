Condenado por tráfico, homem é preso pela PM no Banhado

Um homem procurado pela Justiça, com histórico de passagens criminais por tráfico de drogas, foi preso na quinta-feira (23), na região do Banhado, em São José dos Campos. A prisão ocorreu por volta do meio-dia, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua da Linha.

A equipe visualizou o homem em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir em direção a uma área verde de difícil acesso. O homem foi alcançado e abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ela, mas foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido com base no artigo 33 da Lei de Drogas, com pena de 16 anos a cumprir.

