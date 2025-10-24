São José atinge marca de 20 mil empresas abertas em 2025

São José dos Campos alcançou um marco histórico no ambiente empreendedor, registrando a abertura de 20.400 novas empresas em 2025.
Os dados, atualizados em 20 de outubro, apontam que o município registrou 15.993 MEIs (Microempreendedores Individuais) e 4.407 empresas de outros portes, totalizando mais de 20 mil novos CNPJs apenas neste ano — o maior volume desde o início da série histórica, em 2016.
No ano passado, foram criadas 22.258 novas empresas — o maior número de aberturas da série histórica —, marca que deve ser superada até o fim de 2025. As informações são da Sala do Empreendedor e incluem tanto MEIs, como outros regimes jurídicos.
De acordo com o relatório, a maior parte dos atendimentos ocorreu de forma presencial (11.537), mas os serviços digitais (9.743) continuam em alta, refletindo a modernização dos canais de apoio e a integração com a plataforma federal Mapa de Empresas, do Governo Federal.
Os dados da Sala do Empreendedor também mostram que os meses de janeiro, julho e setembro foram os mais movimentados para novos registros, cada um superando a marca de 2 mil aberturas.
Com esse desempenho, São José dos Campos reforça sua posição como um dos principais polos de empreendedorismo e inovação do Brasil, impulsionado pelas políticas de simplificação de abertura de negócios, atendimento ágil e apoio contínuo aos empreendedores locais.
A Sala do Empreendedor funciona no 4º andar do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h30, mediante distribuição de senhas.
O serviço de apoio aos empreendedores em São José também possui um posto avançado no distrito de São Francisco Xavier, localizado na Rua XV de Novembro, 900. Tel. (12) 3926-1790.