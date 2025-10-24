São José atinge marca de 20 mil empresas abertas em 2025

São José dos Campos alcançou um marco histórico no ambiente empreendedor, registrando a abertura de 20.400 novas empresas em 2025.

Os dados, atualizados em 20 de outubro, apontam que o município registrou 15.993 MEIs (Microempreendedores Individuais) e 4.407 empresas de outros portes, totalizando mais de 20 mil novos CNPJs apenas neste ano — o maior volume desde o início da série histórica, em 2016.