24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
NEGÓCIOS

São José atinge marca de 20 mil empresas abertas em 2025

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Claudio Vieira/PMSJC
São José reforça posição como um dos principais polos de empreendedorismo
São José dos Campos alcançou um marco histórico no ambiente empreendedor, registrando a abertura de 20.400 novas empresas em 2025.

Os dados, atualizados em 20 de outubro, apontam que o município registrou 15.993 MEIs (Microempreendedores Individuais) e 4.407 empresas de outros portes, totalizando mais de 20 mil novos CNPJs apenas neste ano — o maior volume desde o início da série histórica, em 2016.

No ano passado, foram criadas 22.258 novas empresas — o maior número de aberturas da série histórica —, marca que deve ser superada até o fim de 2025. As informações são da Sala do Empreendedor e incluem tanto MEIs, como outros regimes jurídicos.

De acordo com o relatório, a maior parte dos atendimentos ocorreu de forma presencial (11.537), mas os serviços digitais (9.743) continuam em alta, refletindo a modernização dos canais de apoio e a integração com a plataforma federal Mapa de Empresas, do Governo Federal.

Os dados da Sala do Empreendedor também mostram que os meses de janeiro, julho e setembro foram os mais movimentados para novos registros, cada um superando a marca de 2 mil aberturas.

Com esse desempenho, São José dos Campos reforça sua posição como um dos principais polos de empreendedorismo e inovação do Brasil, impulsionado pelas políticas de simplificação de abertura de negócios, atendimento ágil e apoio contínuo aos empreendedores locais.

A Sala do Empreendedor funciona no 4º andar do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h30, mediante distribuição de senhas.

O serviço de apoio aos empreendedores em São José também possui um posto avançado no distrito de São Francisco Xavier, localizado na Rua XV de Novembro, 900. Tel. (12) 3926-1790.

