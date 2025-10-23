Não deu conta? Saiu com 2 meninas do 'job', passou mal e morreu

Um homem morreu na noite de domingo (5) após passar mal durante um programa sexual com duas mulheres. Segundo relatos, ele teria sentido fortes dores no peito antes de morrer. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada em Poços de Caldas, no bairro Bem Bastos, em uma casa abandonada localizada na Rua Ercília Figueiredo Bastos. As mulheres que estavam com a vítima confirmaram que o homem começou a se sentir mal repentinamente.
Equipes do SAMU foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. Testemunhas informaram à polícia que o homem seria usuário de drogas.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, e a perícia da Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos no local para apurar as circunstâncias da morte.