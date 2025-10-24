24 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Corpo encontrado sem cabeça era de jovem desaparecida

Por Da Redação | Coqueiro Seco (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Jéssica Daiane Gonçalves da Silva
Jéssica Daiane Gonçalves da Silva

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado decapitado às margens de uma lagoa é da jovem Jéssica Daiane Gonçalves da Silva, de 20 anos. A identificação foi possível após o reconhecimento feito por familiares, com base em tatuagens específicas no corpo da vítima.

O cadáver foi localizado nas margens da Lagoa Mundaú, na cidade de Coqueiro Seco, em Alagoas. De acordo com as autoridades, Jéssica havia sido vista pela última vez no dia 19 de outubro, no bairro Vergel do Lago, em Maceió. Desde então, estava desaparecida.

Familiares foram ao Instituto Médico Legal (IML), onde confirmaram a identidade da jovem por meio das tatuagens. A cabeça da vítima ainda não foi encontrada, e as buscas continuam na região.

A principal linha de investigação aponta que Jéssica teria sido morta no mesmo dia do desaparecimento e o corpo, posteriormente, jogado na lagoa.

A Perícia Oficial realiza exames para confirmar oficialmente a identidade e coletar mais evidências que auxiliem no caso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conduz as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime brutal.

