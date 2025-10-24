Corpo encontrado sem cabeça era de jovem desaparecida

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado decapitado às margens de uma lagoa é da jovem Jéssica Daiane Gonçalves da Silva, de 20 anos. A identificação foi possível após o reconhecimento feito por familiares, com base em tatuagens específicas no corpo da vítima.

O cadáver foi localizado nas margens da Lagoa Mundaú, na cidade de Coqueiro Seco, em Alagoas. De acordo com as autoridades, Jéssica havia sido vista pela última vez no dia 19 de outubro, no bairro Vergel do Lago, em Maceió. Desde então, estava desaparecida.