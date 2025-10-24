Família antecipa Natal por filha com câncer terminal

Uma família decidiu antecipar a celebração do Natal para desfrutar do momento ao lado da filha de 9 anos, diagnosticada com neuroblastoma em estágio avançado. A decisão foi tomada após o agravamento do quadro de saúde da menina, que enfrenta uma doença grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no estado de Utah, nos Estados Unidos. Kendra Bird, mãe da criança, declarou que esta seria a última comemoração natalina da família completa, formada por seis integrantes. Em uma publicação com uma foto da família reunida, ela escreveu: “Vamos celebrar o nosso último Natal juntos como uma família de seis.”