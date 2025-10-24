24 de outubro de 2025
SORTE GRANDE

Pediu ajuda ao ChatGPT e ganhou na loteria

Por Da Redação | Michigan, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Tammy Carvey ganhou US$ 100 mil — cerca de R$ 500 mil
Tammy Carvey ganhou US$ 100 mil — cerca de R$ 500 mil

Uma moradora de Wyandotte, nos Estados Unidos, afirmou ter usado inteligência artificial para vencer na Loteria de Michigan. Tammy Carvey ganhou US$ 100 mil — cerca de R$ 500 mil — em um sorteio realizado em setembro.

A aposta foi feita na Powerball com números sugeridos pelo ChatGPT, que acertou quatro números brancos e o Powerball. O valor inicial do prêmio, de US$ 50 mil, foi dobrado graças à opção Power Play, que multiplica os ganhos.

Tammy contou que só costuma apostar quando o prêmio está acumulado e que comprou o bilhete pela internet. “Pedi ao ChatGPT que me sugerisse um conjunto de números da Powerball, e foram esses que usei”, relatou. Segundo ela, o dinheiro será usado para quitar a casa da família.

