Médico mata duas pessoas a tiros dentro de clínica

Um médico oftalmologista foi preso suspeito de matar a tiros duas pessoas dentro de uma clínica e de incendiar os corpos. Uma terceira vítima ficou gravemente ferida.

O caso aconteceu em Itapetininga, no interior de São Paulo. Segundo as primeiras informações, as vítimas seriam um optometrista e um paciente. Após o crime, o médico teria ateado fogo no local antes de ser detido pela polícia.