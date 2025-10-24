24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Médico mata duas pessoas a tiros dentro de clínica

Por Da Redação | Itapetininga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Médico mata duas pessoas a tiros dentro de clínica
Médico mata duas pessoas a tiros dentro de clínica

Um médico oftalmologista foi preso suspeito de matar a tiros duas pessoas dentro de uma clínica e de incendiar os corpos. Uma terceira vítima ficou gravemente ferida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Itapetininga, no interior de São Paulo. Segundo as primeiras informações, as vítimas seriam um optometrista e um paciente. Após o crime, o médico teria ateado fogo no local antes de ser detido pela polícia.

A terceira pessoa atingida pelos disparos foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da região. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários