Após realizar desafio no TikTok, menino morre aos 12 anos

Um menino de 12 anos morreu após participar de um desafio conhecido como “chroming”, que se popularizou nas redes sociais e envolve a inalação de gases de aerossóis, como os de desodorantes. O caso foi considerado acidental após investigação do Tribunal do Médico Legista de Manchester South.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu em Hyde, na Grande Manchester, no dia 5 de maio deste ano. A mãe encontrou o filho, Oliver Gorman, desacordado em casa. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.