Após realizar desafio no TikTok, menino morre aos 12 anos

Um menino de 12 anos morreu após participar de um desafio conhecido como “chroming”, que se popularizou nas redes sociais e envolve a inalação de gases de aerossóis, como os de desodorantes. O caso foi considerado acidental após investigação do Tribunal do Médico Legista de Manchester South.
O episódio aconteceu em Hyde, na Grande Manchester, no dia 5 de maio deste ano. A mãe encontrou o filho, Oliver Gorman, desacordado em casa. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.
Durante o inquérito, o legista descartou a hipótese de suicídio e relacionou a morte ao desafio que circula na internet.
Após a tragédia, a família iniciou a campanha “Conscientização de Oliver”, com o objetivo de alertar outros pais sobre os riscos das tendências digitais e o impacto das redes sociais no comportamento de crianças e adolescentes. “Se tem uma coisa que eu quero é garantir que os pais saibam o perigo que essas coisas podem causar”, disse a mãe.