24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Vereadora é encontrada sem vida dentro de casa

Por Da Redação | Lago Verde (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Fernanda Oliveira da Silva
Fernanda Oliveira da Silva

Luto na cidade nesta quinta-feira (23) com a morte da vereadora Fernanda Oliveira da Silva, conhecida como Fernanda Maroca, ex-presidente da Câmara Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A parlamentar da cidade de Lago Verde (MA) foi encontrada sem vida em sua residência pela manhã. A informação foi confirmada por pessoas próximas à vereadora, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias da morte.

Fernanda Maroca era reconhecida por sua dedicação à política e pelo compromisso com a comunidade local. Ela mantinha forte presença nas redes sociais, compartilhando projetos da Câmara, ações em benefício da população e mensagens de incentivo.

Familiares, amigos e moradores de Lago Verde demonstram comoção e prestam homenagens à vereadora, lamentando a perda de uma figura respeitada e querida na cidade.