Vereadora é encontrada sem vida dentro de casa

Luto na cidade nesta quinta-feira (23) com a morte da vereadora Fernanda Oliveira da Silva, conhecida como Fernanda Maroca, ex-presidente da Câmara Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A parlamentar da cidade de Lago Verde (MA) foi encontrada sem vida em sua residência pela manhã. A informação foi confirmada por pessoas próximas à vereadora, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias da morte.