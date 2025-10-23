Vereadora é encontrada sem vida dentro de casa

Luto na cidade nesta quinta-feira (23) com a morte da vereadora Fernanda Oliveira da Silva, conhecida como Fernanda Maroca, ex-presidente da Câmara Municipal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A parlamentar da cidade de Lago Verde (MA) foi encontrada sem vida em sua residência pela manhã. A informação foi confirmada por pessoas próximas à vereadora, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias da morte.
Fernanda Maroca era reconhecida por sua dedicação à política e pelo compromisso com a comunidade local. Ela mantinha forte presença nas redes sociais, compartilhando projetos da Câmara, ações em benefício da população e mensagens de incentivo.
Familiares, amigos e moradores de Lago Verde demonstram comoção e prestam homenagens à vereadora, lamentando a perda de uma figura respeitada e querida na cidade.