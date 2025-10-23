Não aceitava fim da relação, matou a esposa e tirou própria vida

Uma advogada de 35 anos foi morta pelo marido, que em seguida cometeu suicídio, nesta quarta-feira (22).
O crime ocorreu no bairro Santa Filomena, na cidade de Curvelo (MG). Segundo a Polícia Militar, Wanderson Lima Silva, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Familiares estranharam o silêncio do casal e foram até a residência, onde encontraram ambos já sem vida.
Patrícia de Fátima Coelho apresentava ferimentos no peito e nas mãos, enquanto o corpo do marido foi localizado no quintal. O SAMU confirmou os óbitos no local.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Curvelo lamentou a tragédia, emitiu nota de pesar e cancelou um evento do Outubro Rosa em homenagem à advogada. O caso está sob investigação da Polícia Civil.