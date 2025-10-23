23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Não aceitava fim da relação, matou a esposa e tirou própria vida

Por Da Redação | Curvelo (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Marido mata esposa e tira a própria vida em seguida
Marido mata esposa e tira a própria vida em seguida

Uma advogada de 35 anos foi morta pelo marido, que em seguida cometeu suicídio, nesta quarta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Santa Filomena, na cidade de Curvelo (MG). Segundo a Polícia Militar, Wanderson Lima Silva, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Familiares estranharam o silêncio do casal e foram até a residência, onde encontraram ambos já sem vida.

Patrícia de Fátima Coelho apresentava ferimentos no peito e nas mãos, enquanto o corpo do marido foi localizado no quintal. O SAMU confirmou os óbitos no local.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Curvelo lamentou a tragédia, emitiu nota de pesar e cancelou um evento do Outubro Rosa em homenagem à advogada. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários