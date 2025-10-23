Não aceitava fim da relação, matou a esposa e tirou própria vida

Uma advogada de 35 anos foi morta pelo marido, que em seguida cometeu suicídio, nesta quarta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Santa Filomena, na cidade de Curvelo (MG). Segundo a Polícia Militar, Wanderson Lima Silva, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Familiares estranharam o silêncio do casal e foram até a residência, onde encontraram ambos já sem vida.