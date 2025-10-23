23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CRIME

Mulher é 4stuprad@ por vizinho que invadiu casa pelo telhado

Miranda (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mulher é 4stuprad@ por vizinho que invadiu casa pelo telhado

Uma mulher de 25 anos foi vítima de estupro dentro de sua própria casa durante a madrugada de terça-feira (21). O agressor, seu vizinho de 46 anos, foi preso em flagrante e admitiu o crime à polícia.

O caso aconteceu em Miranda, município do Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, o homem ameaçou a vítima com uma faca, dizendo que a mataria caso ela gritasse ou chamasse a polícia. Após cometer o crime, ele fugiu pelo telhado e levou a bolsa da mulher.

O suspeito foi localizado e detido pela polícia. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, garantindo que ele permanecesse detido enquanto o caso é investigado.

