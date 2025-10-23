Mulher é 4stuprad@ por vizinho que invadiu casa pelo telhado

Uma mulher de 25 anos foi vítima de estupro dentro de sua própria casa durante a madrugada de terça-feira (21). O agressor, seu vizinho de 46 anos, foi preso em flagrante e admitiu o crime à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Miranda, município do Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, o homem ameaçou a vítima com uma faca, dizendo que a mataria caso ela gritasse ou chamasse a polícia. Após cometer o crime, ele fugiu pelo telhado e levou a bolsa da mulher.