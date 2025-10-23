23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FUTSAL

Pinda aplica goleada histórica no São José Futsal pelo Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Elvis Henrique / @ehenriquegarcia
Pinda aplica goleada histórica no São José Futsal pelo paulista
Pinda aplica goleada histórica no São José Futsal pelo paulista

A Ferroviária de Pinda goleou o São José Futsal por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio Bruno Marques da Silva, no bairro Altos de Santana, em São José dos Campos, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado do duelo regional, os pindenses ficam mais perto da semifinal. Isso porque jogam pelo empate na volta e, caso os joseenses vençam no tempo normal, ainda terão que vencer na prorrogação. Essa também foi a primeira vitória da história da equipe de Pinda em São José dos Campos na categoria adulta.

E a volta acontece na outra terça-feira (28), às 19h30, no ginásio Tobias Salgado, da AA Ferroviária, em Pindamonhangaba.

O jogo

No primeiro tempo, o São José Futsal abriu o placar aos 11min com gol de Ronney. Porém, Pinda cresceu e virou o placar ainda na primeira etapa.

Aos 12min, Jhonatan Felipe marcou o gol de empate, com Clayton virando aos 13min. E, aos 16min, Douglas fez 3 a 1 para os pindenses.

Na etapa final, Jhonatan marcou o quarto gol dos visitantes, aos 12min. Depois, o São José não conseguiu reagir e Pinda ainda fez o quinto gol com Kevin, aos 16min.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários