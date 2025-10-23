Pinda aplica goleada histórica no São José Futsal pelo paulista

A Ferroviária de Pinda goleou o São José Futsal por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio Bruno Marques da Silva, no bairro Altos de Santana, em São José dos Campos, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.
Com esse resultado do duelo regional, os pindenses ficam mais perto da semifinal. Isso porque jogam pelo empate na volta e, caso os joseenses vençam no tempo normal, ainda terão que vencer na prorrogação. Essa também foi a primeira vitória da história da equipe de Pinda em São José dos Campos na categoria adulta.
E a volta acontece na outra terça-feira (28), às 19h30, no ginásio Tobias Salgado, da AA Ferroviária, em Pindamonhangaba.
O jogo
No primeiro tempo, o São José Futsal abriu o placar aos 11min com gol de Ronney. Porém, Pinda cresceu e virou o placar ainda na primeira etapa.
Aos 12min, Jhonatan Felipe marcou o gol de empate, com Clayton virando aos 13min. E, aos 16min, Douglas fez 3 a 1 para os pindenses.
Na etapa final, Jhonatan marcou o quarto gol dos visitantes, aos 12min. Depois, o São José não conseguiu reagir e Pinda ainda fez o quinto gol com Kevin, aos 16min.