Pinda aplica goleada histórica no São José Futsal pelo paulista

A Ferroviária de Pinda goleou o São José Futsal por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio Bruno Marques da Silva, no bairro Altos de Santana, em São José dos Campos, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado do duelo regional, os pindenses ficam mais perto da semifinal. Isso porque jogam pelo empate na volta e, caso os joseenses vençam no tempo normal, ainda terão que vencer na prorrogação. Essa também foi a primeira vitória da história da equipe de Pinda em São José dos Campos na categoria adulta.