CRIME

Quem é João Paulo, o YouTuber preso por @bus0 contra crianças

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Quem é João Paulo, o YouTuber preso por @bus0 contra crianças
Quem é João Paulo, o YouTuber preso por @bus0 contra crianças

A Polícia Civil prendeu o youtuber João Paulo, 45 anos, nesta quarta-feira (22), sob suspeita de crimes sexuais contra crianças. Ele será responsabilizado por estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil.

Os fatos ocorreram no Rio de Janeiro, onde a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) conduziu a operação. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo dos dados do investigado. Todos os eletrônicos recolhidos passarão por perícia.

As vítimas são uma menina de 13 anos e um menino de 11. Conhecido na internet como Capitão Hunter, João Paulo produz conteúdo digital focado em games, especialmente na franquia Pokémon, com público majoritariamente infantojuvenil. Ele acumula cerca de 1 milhão de seguidores e administra uma loja online com produtos da marca.

