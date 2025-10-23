Homem é executado com tiro à queima-roupa dentro de carro no Vale

Um homem de 43 anos foi morto com um tiro à queima-roupa na tarde desta quinta-feira (23), em Canas, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu por volta das 13h, na Estrada do Brejão, região central da cidade.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores ouvirem o disparo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, ainda presa ao cinto de segurança no banco do motorista de um Celta preto. O disparo atingiu a região próxima à orelha esquerda.
A Perícia Técnica constatou que o homem foi atingido por um único tiro de arma de fogo e localizou um estojo de munição calibre .380 dentro do veículo. Outros vestígios foram coletados para auxiliar no andamento das investigações.
De acordo com o empregador da vítima, o homem não relatava ameaças nem possuía desafetos conhecidos. A área onde o homicídio ocorreu não possui câmeras de segurança, o que dificulta a identificação do autor e a dinâmica do crime.
O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística realizarão exames que devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do assassinato. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Canas.