Homem é executado com tiro à queima-roupa dentro de carro no Vale

Um homem de 43 anos foi morto com um tiro à queima-roupa na tarde desta quinta-feira (23), em Canas, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu por volta das 13h, na Estrada do Brejão, região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores ouvirem o disparo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, ainda presa ao cinto de segurança no banco do motorista de um Celta preto. O disparo atingiu a região próxima à orelha esquerda.