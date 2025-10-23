Viúva de Cid Moreira é acusada de desviar R$ 100 mi, diz Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro intimou, nesta quinta-feira (23), Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva do jornalista Cid Moreira, para apresentar defesa em uma ação rescisória movida pelos filhos do comunicador.

Roger e Rodrigo Moreira pedem a anulação da sentença de 2024 que havia rejeitado o pedido de interdição do pai. Na época, a decisão considerou que o ex-apresentador, de 94 anos, tinha plena capacidade para administrar sua própria vida e seus bens.