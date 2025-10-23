24 de outubro de 2025
LUTO DIFERENTE

Velório com churrasco: amigos atendem pedido e fazem homenagem

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Um velório pouco convencional marcou a despedida de Elton Stevanelli Pessoa, de 42 anos, na noite de segunda-feira (20). Atendendo a um desejo deixado em vida, familiares e amigos realizaram um churrasco com espetinho e cerveja durante a cerimônia.

O momento aconteceu em frente a uma funerária em Sarandi, no noroeste do Paraná. A homenagem, que chamou a atenção da vizinhança, foi organizada para relembrar a alegria e o bom humor de Elton.

“Isso é o que ele sempre quis, uma noite com todo mundo junto. Churrasco, cerveja e família”, contou a prima Patrícia Andrade. A despedida emocionou os presentes e refletiu a personalidade leve e animada do homenageado.

