Clayton, motoboy, morre em acidente horas após visitar filho

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (23) enquanto voltava para casa. A vítima foi identificada como Clayton Graciano de Campos, que trabalhava como barbeiro e motoboy.

O caso aconteceu na Estrada Bonfim, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Clayton retornava para Maringá após visitar o filho e pilotava uma Yamaha Fazer FZ25, com placa de Mandaguaçu.