Clayton, motoboy, morre em acidente horas após visitar filho

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (23) enquanto voltava para casa. A vítima foi identificada como Clayton Graciano de Campos, que trabalhava como barbeiro e motoboy.
O caso aconteceu na Estrada Bonfim, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Clayton retornava para Maringá após visitar o filho e pilotava uma Yamaha Fazer FZ25, com placa de Mandaguaçu.
De acordo com a polícia, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem, mas perdeu o controle ao passar por um buraco na pista e acabou batendo de frente com um caminhão. Ele morreu antes da chegada do socorro.
Familiares contaram que Clayton viajava com frequência para ver o filho e era muito querido por amigos e parentes.