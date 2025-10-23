23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Clayton, motoboy, morre em acidente horas após visitar filho

Por Da Redação | Umuarama (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Clayton Graciano de Campos
Clayton Graciano de Campos

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (23) enquanto voltava para casa. A vítima foi identificada como Clayton Graciano de Campos, que trabalhava como barbeiro e motoboy.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Estrada Bonfim, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Clayton retornava para Maringá após visitar o filho e pilotava uma Yamaha Fazer FZ25, com placa de Mandaguaçu.

De acordo com a polícia, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem, mas perdeu o controle ao passar por um buraco na pista e acabou batendo de frente com um caminhão. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Familiares contaram que Clayton viajava com frequência para ver o filho e era muito querido por amigos e parentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários