S. José Basket atropela o Taubaté em clássico do Vale no Paulista

O São José Basket atropelou o Taubaté e venceu por 87 a 43 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio do CTI, em Taubaté, pela penúltima rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.

Desta maneira, as joseenses chegam a seis vitórias em sete jogos no grupo B. Já as taubateanas estão em quinto lugar, com duas vitórias e cinco derrotas na competição estadual.