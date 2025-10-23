23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BASQUETE FEMININO

S. José Basket atropela o Taubaté em clássico do Vale no Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
S. José Basket atropela o Taubaté em clássico do Vale no Paulista
S. José Basket atropela o Taubaté em clássico do Vale no Paulista

O São José Basket atropelou o Taubaté e venceu por 87 a 43 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio do CTI, em Taubaté, pela penúltima rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, as joseenses chegam a seis vitórias em sete jogos no grupo B. Já as taubateanas estão em quinto lugar, com duas vitórias e cinco derrotas na competição estadual.

Na rodada seguinte, o São José recebe o Ourinhos no domingo (26), às 17h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. E o Taubaté joga no mesmo dia e horário, novamente no CTI, contra o Pró-Esporte, de Sorocaba.

O jogo

Em quadra, o primeiro quarto começou equilibrado, com o Taubaté conseguindo manter o mesmo ritmo do São José, mesmo com um elenco inferior tecnicamente. Mas, as joseenses engrenaram na metade do período e abriram 11 pontos de frente, fechando em 20 a 9.

No segundo quarto, as joseenses voltaram ainda mais ligadas e não deram chances ao Taubaté, que via a diferença aumentar. E, ao fazer 30 a 17, o São José foi para o intervalo com placar de 50 a 26, ou seja, 24 pontos de frente.

Na etapa final, as joseense até pontuaram menos no terceiro quarto, mas fizeram o suficiente para abrir mais vantagem. A fecharem o período em 14 a 7, foram a 64 a 33, deixando o Taubaté em situação muito complicada.

Veio o último quarto e o Taubaté não teve forças para reagir. Assim, o São José apenas administrou a contagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários