S. José Basket atropela o Taubaté em clássico do Vale no Paulista

O São José Basket atropelou o Taubaté e venceu por 87 a 43 na noite desta quinta-feira (23), no ginásio do CTI, em Taubaté, pela penúltima rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.
Desta maneira, as joseenses chegam a seis vitórias em sete jogos no grupo B. Já as taubateanas estão em quinto lugar, com duas vitórias e cinco derrotas na competição estadual.
Na rodada seguinte, o São José recebe o Ourinhos no domingo (26), às 17h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. E o Taubaté joga no mesmo dia e horário, novamente no CTI, contra o Pró-Esporte, de Sorocaba.
O jogo
Em quadra, o primeiro quarto começou equilibrado, com o Taubaté conseguindo manter o mesmo ritmo do São José, mesmo com um elenco inferior tecnicamente. Mas, as joseenses engrenaram na metade do período e abriram 11 pontos de frente, fechando em 20 a 9.
No segundo quarto, as joseenses voltaram ainda mais ligadas e não deram chances ao Taubaté, que via a diferença aumentar. E, ao fazer 30 a 17, o São José foi para o intervalo com placar de 50 a 26, ou seja, 24 pontos de frente.
Na etapa final, as joseense até pontuaram menos no terceiro quarto, mas fizeram o suficiente para abrir mais vantagem. A fecharem o período em 14 a 7, foram a 64 a 33, deixando o Taubaté em situação muito complicada.
Veio o último quarto e o Taubaté não teve forças para reagir. Assim, o São José apenas administrou a contagem.