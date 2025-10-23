Suspeito de matar MC na região é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu Augusto Gabriel Judic Borelli, de 32 anos, acusado de assassinar o cantor Bruno César Antunes de Souza, conhecido artisticamente como MC Bakka, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime ocorreu na noite de 2 de março deste ano, em frente à casa da vítima, no bairro Estufa 2, e chocou a cidade por ter sido cometido na presença do filho do cantor, de apenas seis anos.
Segundo as investigações, Borelli mantinha uma relação de amizade com o artista, fato que despertou estranhamento entre familiares e investigadores sobre a motivação do homicídio. O suspeito estava foragido havia mais de sete meses e chegou a ser procurado em diversas cidades do Vale do Paraíba, incluindo Taubaté, onde possui parentes.
O assassinato aconteceu por volta das 22h, na Rua Portuguesa. Conforme apurado pela polícia, durante uma conversa em frente à residência, Borelli teria sacado uma arma e efetuado disparos contra MC Bakka, fugindo logo em seguida.
Desde o crime, familiares e amigos vinham mobilizando campanhas nas redes sociais em busca de informações que levassem ao paradeiro do autor e cobrando justiça pela morte do cantor.
A prisão de Augusto Borelli foi confirmada nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil. MC Bakka, de 39 anos, era figura conhecida no cenário musical de Ubatuba e também atuava como vendedor ambulante. A Delegacia de Polícia de Ubatuba segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime.