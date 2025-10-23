VEJA VÍDEO: câmeras registram acidente que matou Matheus em SJC

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram novos detalhes sobre o acidente que resultou na morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, na Via Dutra, em São José dos Campos, no fim de setembro. Os vídeos, obtidos pelo OVALE e usados pela Polícia Civil nas investigações, registram o instante logo após a batida entre dois carros.

O caso ocorreu na manhã do dia 28 de setembro, por volta das 5h, na marginal da rodovia. Nas gravações, é possível observar o automóvel dirigido por Heitor Rabelo Stetner, de 37 anos, perdendo o controle e rodando na pista, enquanto o carro de aplicativo em que Matheus estava surge em um ponto com pouca iluminação.